Mordverdächtiger galt in Zürich als gut integriert

Oberhalb von Wädenswil, in einem Weiler aus zwei sich kreuzenden Landstrassen, mit einem Dutzend Häusern, einer Gärtnerei und einer Pizzeria in Sommerpause, bahnt sich in der Hitze des 25. Juli eine Katastrophe an. Hoch über dem Zürichsee kommt es zu häuslicher Gewalt, welche die Zürcher Kantonspolizei vorerst als Dutzendfall taxiert. Doch dies ist, was niemand ahnt, nur der Auftakt. Die Sache endet vier Tage später 400 Kilometer nördlich im Horror, verübt durch denselben mutmasslichen Täter, einen Familienvater aus dem Kanton Zürich.