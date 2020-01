Mit weniger gestressten Managern die Welt retten

Die Welt retten. Kleiner geht es offenbar für Pino E. Zünd nicht, wenn er vom Bauprojekt spricht, das ob Laax in den Hang hinein gebaut werden soll. Der Immobilienmakler ist Teil einer gut zwölfköpfigen Gruppe, die in den Bündner Bergen ein Achtsamkeitszentrum für die globale Managerelite errichten will. «Anaram», endloses Licht, heisst es. Es soll Ruhe für gestresste Entscheidungsträger bringen, Ruhe, um etwas zu finden, was viele auf dem Weg an die Spitze verloren zu haben scheinen: sich selbst. «So wollen wir diesen einflussreichen Menschen dazu verhelfen, ­bessere, sozialere und nachhaltigere Entscheide treffen zu können», sagt Zünd durchs Telefon.