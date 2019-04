Mit ihren Anekdoten erzielt sie Volltreffer

Ein paar Wochen nach dem Kampagnenstart trafen Salzmann und Keller-Sutter direkt aufeinander, in der Sendung «Arena». Und auch hier untermauerte die Bundesrätin ihre Ausführungen mit Persönlichem. Sie setzt dieses rhetorische Mittel gezielt ein. Schafft damit Nähe und belebt trockene Inhalte.

Erst dokumentiert sie ihre persönliche Verbundenheit mit der Schützentradition mit dem Hinweis, dass auch bei ihr zu Hause einst Waffen herumlagen. Das habe sie nicht gestört. Dann folgt die politische Aussage: Die administrativen Hürden für Schützen im neuen Gesetz seien zumutbar. Das sagt sie oft, zumutbar. Mit ihrem Background wird das nicht als Drohung wahrgenommen, eher als Besänftigung.

Plötzlich der Zeigefinger

Salzmann, ihr Gegner in der «Arena», spricht weiter von einem Verbot. Auch wenn im Gesetz für die neu verbotenen halbautomatischen Waffen Ausnahmebewilligungen vorgesehen sind. Aber auf die Person spielt Salzmann hier nicht. Kann er nicht, dafür bietet Keller-Sutter zu wenig Angriffsfläche.

Ein wenig anders verhält es sich beim Disput, wie viel Schengen/Dublin – der Vertrag mit der EU, der bei einem Nein zum Waffengesetz hinfällig würde – der Schweiz bringt. Und ob die EU diesen wirklich auslaufen liesse? Keller-Sutter versucht auch in diesem Punkt, die Gegner in der «Arena» vorerst einmal zu besänftigen. So gibt sie unumwunden zu, dass die Schweiz ohne Druck aus Brüssel dieses Gesetz in dieser Form nicht revidiert hätte. Aber sie mahnt auch, dass die Schweiz ohne die angeschlossenen Datenbanken nicht mehr so sicher sein werde und dass mehr Asylbewerber kämen.

Sie versucht, das nicht wie eine Drohung aussehen zu lassen. Doch die Diskussion wird gehässiger. Salzmann, inzwischen mit deutlich gerötetem Kopf, nimmt Keller-Sutter direkt ins Visier. Man könne durchaus nachverhandeln, die EU habe doch kein Interesse, dass die Schweiz bei diesen Abkommen nicht mehr mitmache. Der Bundesrat und sie als zuständige Justizministerin müssten sich nur anstrengen.