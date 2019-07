Mit Rentenalter 67 wird die AHV nicht saniert

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Reform (AHV 21) mit 0,7 Prozentpunkten zusätzlicher Mehrwertsteuer und der Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 verhilft der AHV zumindest bis 2027 zu schwarzen Zahlen, mit Einbezug der Vermögenserträge bis 2028. Danach verschlechtert sich die Finanzlage rasant.

Rentenalter 69 wäre nötig

Deshalb ist klar, dass nach der laufenden AHV-Reform bald die nächste folgen muss. Die Jungfreisinnigen lancieren im August eine Volksinitiative für Rentenalter 66. Geht es nach ihnen, steigt das Pensionsalter ab 2027 um zwei Monate pro Jahr und liegt 2032 für Männer und Frauen bei 66 Jahren. Danach würde das Rentenalter an die Lebenserwartung gekoppelt, was laut den Initianten zu einer jährlichen Erhöhung des Rentenalters um etwa 40 Tage führt. Die Jungfreisinnigen gehen davon aus, dass so die AHV ohne zusätzliche Einnahmen saniert werden kann.

Allerdings erscheint dies unrealistisch, wie Zahlen des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) zeigen. Eine Erhöhung des Rentenalters für Männer und Frauen von 65 auf 66 Jahre würde laut BSV die AHV um jährlich 3,2 Milliarden Franken entlasten (berechnet für 2030), weil die Rentenausgaben sinken und die Betroffenen ein Jahr länger AHV-Beiträge zahlen. Diese Entlastung resultiert allerdings nur, wenn die Erhöhung nicht mit Begleitmassnahmen finanziell abgefedert wird, wie dies nun bei der Erhöhung des Frauenrentenalters vorgesehen ist. Jede weitere Erhöhung um ein Jahr verbesserte dann die AHV-Rechnung um weitere 3,2 Milliarden.

Soll die AHV-Rechnung bis 2045 – so weit reichen die BSV-Finanzperspektiven – nur über das Rentenalter im Lot gehalten werden, müssten Männer und Frauen dannzumal bis 69 arbeiten. So weit wollen nicht einmal die Jungfreisinnigen mit ihrer Initiative gehen, mit der das Rentenalter 2045 bei etwa 67,5 Jahren liegen dürfte. Das BSV pro­gnostiziert der AHV im Jahr 2045 ein Defizit von 12,3 Milliarden, sofern die Reform AHV 21 gemäss dem Bundesratsvorschlag umgesetzt wird. Für eine ausgeglichene Rechnung müsste in diesem Fall das Rentenalter um vier Jahre angehoben werden, wollte man die Fehlbeträge allein mit Zusatzeinnahmen begleichen, müsste die Mehrwertsteuer um rund 3 Prozentpunkte erhöht werden.

Linke zweifelt Prognosen an

Auch der Arbeitgeberverband hält dies für politisch kaum umsetzbar und zeigt sich deshalb bei einer schrittweisen Rentenaltererhöhung zu zusätzlichen AHV-Einnahmen bereit. SP und Gewerkschaften hingegen lehnen sowohl ein höheres Frauenrentenalter wie auch eine generelle Erhöhung für Männer und Frauen ab.