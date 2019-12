Mister Energiewende verliert seinen Posten

Wer länger dabei ist, bekommt mehr Einfluss. So verläuft eine typische Parlamentarierkarriere – würde man meinen. Doch die beiden altgedienten SP-Nationalräte Eric Nussbaumer (BL) und Beat Jans (BS) müssen zwei Kommissionen verlassen, in denen sie jahrelang die SP-Politik geprägt haben. Nussbaumer gibt seinen Sitz in der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie (Urek) ab und konzentriert sich künftig auf die Aussenpolitische Kommission. Jans bleibt in der Urek, verliert dafür aber seinen Sitz in der wichtigen Wirtschaftskommission (WAK).