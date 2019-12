Militärgerichte haben ein Frauenproblem

Eigentlich wollte er mit seinem Partner am Bahnhof zwei Männer kontrollieren. Doch dann sei ihm die Frau auf dem Perron aufgefallen. «Die Sonne schien, und sie trug eine schwarze Sonnenbrille und telefonierte», gibt der Grenzwächter später an. Er habe die Dominikanerin gebeten, ihn auf den Posten zu begleiten. Überwachungsvideos zeigen, wie beide im Stützpunkt verschwinden. Darüber, was in den nächsten 20 Minuten passiert, gibt es zwei komplett verschiedene Versionen.