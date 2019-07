«Migros ruiniert die Bauern»

Es war nur ein kleines Häufchen Bauern, das sich am Dienstagmorgen vor der Betriebszentrale der Migros-Aare in Schönbühl einfand. Das lag nicht am Thema der Protestaktion, sondern daran, dass die Landwirte im Sommer alle Hände voll zu tun haben und nicht einfach an Aktionen teilnehmen können, wie Berthe Darras von Uniterre gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.