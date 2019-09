Mehrheit will Schweizer Wölfe leben lassen

Die komfortablen Mehrheiten sind das Ergebnis einer noch unveröffentlichten repräsentativen Umfrage von Pro Natura. Das Meinungsforschungsinstitut GFS Zürich hat im Auftrag der Umweltorganisation zwischen dem 13. Mai und 3. Juni total 1006 erwachsene Personen in der Deutsch- und Westschweiz befragt; der Stichprobenfehler beträgt plus/minus 3,2 Prozent.

Die Parlamentarier in Bern dürfte die neue Umfrage interessieren, arbeiten sie doch an einer Revision des Jagd- und Schutzgesetzes. Indes, solches Pulsmessen in der Bevölkerung ist stets mit Vorsicht zu geniessen. Gerade erst im Februar hat die Urner Stimmbevölkerung die kantonale Volksinitiative «Zur Regulierung von Grossraubtieren» mit 70 Prozent Ja-Stimmen gutgeheissen – es war nicht zuletzt eine Unmutsbekundung gegenüber der Tatsache, dass es den Wolf in der Schweiz wieder gibt und die Bevölkerung sich bis zu einem bestimmten Mass anpassen muss.

Hinzu kommt: Nuancen in der Fragestellung können unter Umständen grosse Unterschiede in den Antworten produzieren. Darauf weisen nun Befürworter der Gesetzesrevision hin, welche diese Zeitung mit dem Umfrageresultat konfrontiert hat. Sie kritisieren, die gestellten Fragen gäben teils ein falsches Bild von der Revision wieder. So etwa entfalle der Herdenschutz mit dem neuen Gesetz nicht, wie dies in der Umfrage suggeriert werde. Im Gegenteil, der Herdenschutz werde gar gestärkt, indem in Zukunft Tierhalter nur noch ein Schaden bezahlt erhalten würden, wenn sie zuvor die zumutbaren Herdenschutzmassnahmen ergriffen hätten.

Urs Leugger-Eggimann, Zentralsekretär von Pro Natura, entgegnet, es entspreche einer schon lange geforderten Selbstverständlichkeit, dass Schäden nur dann vergütet würden, wenn vorher nachweislich Schutzmassnahmen ergriffen worden seien. Inakzeptabel sei jedoch, dass zukünftig geschützte Tierarten reguliert werden sollen, ohne dass vorgängig mittels Schutzmassnahmen möglicher Schaden verhindert worden wäre. Denn damit könnten geschützte Tierarten quasi auf Vorrat geschossen werden.

Die Kritiker stören sich zudem an der Frage zur Rolle der Kantone. Diese könnten auch in Zukunft nicht ohne den Bund über den Abschuss von Wölfen entscheiden, sie müssten zuvor den Bund fragen und in der Folge eine beschwerdefähige Verfügung erlassen, gegen die der Bund und die Umweltverbände einsprechen könnten.