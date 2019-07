Mehr Besinnung, weniger Lärm

Es beginnt damit, dass die meisten Gemeinden ihre Bundesfeiern – oder das, was davon übrig geblieben ist – am 31. Juli durchführen, damit die Festgemeinde am Tag darauf, am eigentlichen Nationalfeiertag, auch wirklich frei hat. Und es geht damit weiter, dass die traditionelle 1.-August-Rede regelrecht aus der Mode gerät.

Auch hierzulande nehmen immer weniger aktive Politikerinnen und Politiker die Mühe auf sich, zu ihrem Wahlvolk zu sprechen und sich diesem in ungezwungener Atmosphäre zu stellen. Selbst in einem Wahljahr wie diesem hält sich das Engagement in Grenzen. In die Bresche springen zwar Showstars, Kulturschaffende oder anderweitig Prominente. Das ist zwar verdienstvoll, möglicherweise aber nicht ganz im Sinne der Erfinder.

Einmal reflektieren

Es ist nämlich keineswegs so, dass Herr und Frau Schweizer am 1. August nicht auch ein bisschen Besinnung vertragen würden. Man muss ja nicht gleich das Rahmenabkommen mit der EU Kapitel für Kapitel durchgehen. Aber eine kurze Reflexion beispielsweise darüber, ob der britische Kampf um den Brexit wirklich unserem Land zwingend und unter allen Umständen zum Vorteil gereicht, oder darüber, ob nach einem für die Banken unvorteilhaften Bundesgerichtsurteil Frontalangriffe auf einzelne Richter eines Rechtsstaats wirklich würdig sind, würde ­vielleicht nicht schaden.

Eine säkularisierte Gesellschaft mag vielleicht die Bedeutung von Pfingsten oder Ostern nur mehr ansatzweise kennen. Im Interesse unseres Landes gilt es jedoch zu verhindern, dass man dereinst im 1. August wie Klein Hansli den Geburtstag von Staatsgründer Wilhelm Tell vermutet.