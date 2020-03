«Medienmächtig heisst nicht medienmündig»

Gemäss einer US-Studie brauchteine wahre Twitter-Nachrichtsechsmal mehr Zeit, um 1500 Nutzer zu erreichen, als eine falscheNachricht. Wie ist das möglich?

Das ist die Folge des Zusammenspiels von moderner Medientechnologie, digitaler Ökonomie und Psychologie. ­Soziale Medien wollen die Nutzer möglichst lange bei der Stange halten, um deren Datenspuren besser auszuwerten und an die Werbeindustrie zu verkaufen. Und es ist das Aufregende und Emotionale, das die Menschen auf den Plattformen hält. Zugleich haben sie eine grosse Sehnsucht nach Bestätigung. Falschnachrichten bestätigen die Vorurteile einzelner Milieus in maximal dramatischer Form. Sie handeln etwa davon, dass es sich bei der Warnung vor dem menschengemachten Klimawandel um einen Riesenschwindel handeln soll oder dass Impfen Autismus erzeugt.

Facebook will die Selbstkontrolle verstärken. Was halten Sie davon?

Das kann nicht klappen, weil Unternehmer wie Mark Zuckerberg so tun, als ob Facebook keine redaktionelle Verantwortung hätte. Und doch: Aufgrund ­intransparenter Algorithmen werden Brustwarzenbilder sofort gelöscht. ­Holocaustleugner bleiben hingegen ­unbehelligt. Es macht keinen Sinn, auf die Einsicht von Facebook und Co. zu vertrauen. Es braucht einen ganz anderen Zwang zur Offenlegung der tatsächlichen publizistischen Spielregeln. Die Gesellschaft muss wissen, welche Effekte Algorithmen haben. Dafür braucht es neue Instrumente.

Woran denken Sie?

Es braucht eine Art Plattformrat auf nationaler und internationaler Ebene. ­Dieser könnte aus Unternehmern, Journalisten und Wissenschaftlern zusammengesetzt sein. Seine Aufgabe wäre es, die publizistischen Spielregeln transparent zu machen. Bei einer Zeitung weiss der Leser, welche redaktionelle Linie sie verfolgt. Er kann sich bei Bedarf an die Redaktion wenden. Dasselbe müsste auch für soziale Medien gelten.

«Jeder Dialog beginnt mit Wertschätzung. Man muss für möglich halten, dass der andere recht haben könnte.»

Ihr Vorschlag ist nicht neu. Haben Sie die Politik zu überzeugen versucht?

Ich schreibe Artikel, halte Vorträge und spreche auf Einladung in Ministerien. Ob das Erfolg hat? Keine Ahnung. Aber in einem bin ich mir sicher: Wir haben den Bildungsauftrag, der in der laufenden Kommunikationsrevolution steckt, noch nicht wirklich begriffen. Es braucht eine radikale Bewusstseinsbildung in der Breite der Gesellschaft.

Sind die klassischen MedienTeil der Lösung oder des Problems?

Die klassischen Medien sind unbedingt Teil der Lösung. Eine Gesellschaft lebt von einem Minimum an kollektiv akzeptierter Information. Es braucht eine gemeinsame Faktenbasis. Wer, wenn nicht ausgebildete Journalisten – im Verbund mit dem Publikum –, sollte sie vermitteln? Die Attacken von Populisten auf einen unabhängigen Journalismus nehmen zu, weil dieser ein Korrektiv ist. Und pauschale Journalismuskritik ist längst überall in Europa ein von Populisten genutztes Aufregerthema – ganz gleich, ob diese auf der Strasse demonstrieren oder auf der Regierungsbank sitzen.