Maximal zu fünft und mit zwei Metern Abstand

Frankreich oder Österreich nennen ihre Massnahmen drakonisch Ausgangssperre. Kantone in der Romandie hatten eine solche auch für die Schweiz gefordert. Doch Gesundheitsminister Alain Berset (SP) betonte am Freitag vor den Medien, der Bundesrat sei nicht auf Effekthascherei aus – und er wolle auch nicht mit Schlagwörtern arbeiten. Die in der Schweiz ab sofort geltenden Regeln für den öffentlichen Raum seien dennoch sehr nahe an dem Regime, das diese Länder zur Bekämpfung der Corona-Epidemie angeordnet hätten.