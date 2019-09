Maudet lehnt Budget von eigener Regierung ab

Ginge es nach dem Willen der Genfer Regierung, könnte der Schuldenberg im kommenden Jahr noch einmal kräftig wachsen. Letzte Woche präsentierte die Regierung ihren Budgetentwurf 2020. Dieser sieht im kommenden Jahr ein Defizit von 580 Millionen Franken vor.

Die Hauptgründe für die miesen Finanzaussichten sind rasch erklärt. Die Regierung will 400 neue Verwaltungsstellen schaffen. Bereits im Mai beschlossen die Genfer Stimmbürger, die allgemeinen Gewinnsteuern für Unternehmen auf 13,99 Prozent zu senken. Die Folge sind Steuerausfälle in Millionenhöhe.

In derselben Abstimmung sprach sich das Volk für soziale Ausgleichsmassnahmen aus. Damit werden staatliche Zuschüsse an Kinderkrippen in der Höhe von 20 Millionen Franken sowie Unterstützungsbeiträge bei der Krankenversicherung in der Höhe von 186 Millionen fällig. Zudem muss der Kanton die Pensionskasse der Staatsangestellten sanieren.

Konjunktur kühlt sich ab

Um die Staatsrechnung auszugleichen, will die Regierung die kantonalen Finanzreserven von 710 Millionen Franken einsetzen. Die Genfer Wirtschaft prosperierte in den vergangenen Jahren. Von allen Kantonen zahlte Genf den zweithöchsten Betrag in den nationalen Finanzausgleich ein.

Derzeit kühlt sich die Konjunktur aber ab. 2018 resultierte ein Ertragsüberschuss von 222 Millionen Franken. Für das laufende Jahr soll der Überschuss gemäss Budget noch 28 Millionen Franken betragen. Mit dem Entscheid, den Verwaltungsapparat auszubauen, drohen dem Kanton langfristige, chronische Defizite. Schulden hat er in den letzten Jahren kaum abgebaut.