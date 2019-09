Matratzenchef zieht sich aus Kleiderfirma zurück

«Roth ist raus», meldet SRF News am Mittwochabend: Peter Patrik Roth, der CEO der Schweizer Matratzenfabrik Roviva Roth & Cie, wolle sein Kapital aus der T-Shirt-Firma Fighttex sofort abziehen. Es geht um 50'000 Franken, die Roth privat in die Firma investiert hat, wie letzte Woche bekannt wurde. Fighttex vertreibt unter anderem das rechtsextreme Label White Rex. Roth kam zudem unter Druck, weil er auf Instagram Bilder von sich in Sportkleidung mit rechten Symbolen veröffentlichte.