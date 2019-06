Lichtscheue Politiker

Sechs Tage lang sah es so aus, als sei im Bundeshaus ein kleines Wunder passiert. Am 12. Juni unterstützten die bürgerlichen Parteien fast geschlossen einen Vorstoss von Hans-Ulrich Bigler (FDP) für mehr Transparenz – eine Forderung, die sonst von links ertönt. Bigler fordert, dass die Kaderleute des Bundes ihre Interessenbindungen künftig in einem Register publizieren. So will Bigler versteckte Einflüsse auf die Gesetzgebung aufdecken – ein durchaus legitimes Anliegen.