Letzter der verhafteten Klima-Aktivisten ist frei

23 Tage nach den Klima-Protesten in Zürich und Basel ist der letzte verhaftete Klimaaktivist wieder auf freiem Fuss. Er wurde am 31. Juli nach 23 Tagen Hungerstreik aus der Untersuchungshaft entlassen, schreibt die Bewegung «Collective Climate Justice» am Freitag in einer Mitteilung. Er habe drei weitere Wochen in U-Haft verbracht, weil er von seinem Recht Gebrauch gemacht habe, jegliche Kooperation zu verweigern.