Laubers Abwahl wäre ein Fehler

Es war wichtig, dass diese Geheimtreffen durch Recherchen von Tamedia-Journalisten publik geworden sind und jetzt eine breite Diskussion über diese Praxis möglich ist. Wir alle wollen, dass Strafverfolger möglichst effizient Verbrechen bekämpfen können. Aber der Zweck heiligt nicht die Mittel. Wenn die Strafprozessordnung geheime Treffen in einem Strafverfahren verbietet, dann sind sie auch dann nicht zulässig, wenn Justizvertreter wie Michael Lauber der Überzeugung sind, dass sie nur so ihre Aufgabe erfüllen können.

Sollte unser Recht der Verfolgung von Kriminellen zu enge Grenzen setzen, muss das öffentlich diskutiert und das Gesetz allenfalls angepasst werden. Die Justiz darf nicht in eigenem Ermessen vom rechtlichen Weg abweichen, sondern muss transparent und korrekt handeln, sonst verliert sie das Vertrauen der Öffentlichkeit. Die Diskussion wird weitergehen. Doch für die Frage, ob das Parlament nun Lauber wiederwählen soll oder nicht, ist sie nicht entscheidend.

Lauber hat die Sicherheit weitergebracht

Da gilt es nun kühlen Kopf zu bewahren. Nur weil jetzt Wahlen anstehen und Politiker und Politikerinnen sich profilieren müssen, darf es nicht passieren, dass man in der Hitze des Gefechts das Wichtigste aus den Augen verliert: Es geht um die Sicherheit des Landes. Und da ist die Schweiz mit Michael Lauber einen wichtigen Schritt weitergekommen.

Mit ihm wurde es möglich, dass kantonale Strafverfolger und solche beim Bund zusammenarbeiten. Statt sich Steine in den Weg zu legen, wie das früher der Fall war, ziehen sie heute am selben Strick. Sie tauschen sich aus und bilden überregionale Plattformen, um zunehmend gemeinsam gegen Verbrecher vorzugehen.

Zu nennen ist beispielsweise das sogenannte Cyberboard, das auf Initiative von Lauber seit einem Jahr existiert. In diesem Gremium kommen Cyberspezialisten der Polizeien und der Staatsanwaltschaften beim Bund und bei den Kantonen zusammen, um aktuelle Fälle zu besprechen, Wissen auszutauschen und schnelle Entscheide zu fällen. Noch steht das Projekt in den Anfängen, doch Fachleute werten es als Schritt in die richtige Richtung.