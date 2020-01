Kritik an Jobvergabe: Sohn erhält Stelle des Vaters im VBS

Ruedi Althaus tauscht seinen Posten beim Verteidigungsdepartement VBS gegen ein Abenteuer als Gästehausbetreiber in Uruguay. Seine Nachfolge in der Einheit für Schiesswesen und Ausserdienstliche Tätigkeiten ist geregelt: Sohn M. Althaus übernimmt. Kommandochefin Katrin Stucki verabschiedet Althaus und heisst dessen Sohn zum ersten Arbeitstag willkommen, wie eine Szene in der SRF-Auswandererserie «Auf und davon» zeigt (siehe Video).