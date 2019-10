Klima-Streikende wollen die Schweiz stilllegen

Am 20. August 2018 schwänzte die damals 15-jährige Schwedin Greta Thunberg erstmals die Schule, um auf die Klima-Krise aufmerksam zu machen. Etwas mehr als ein Jahr später steht fest: Der Klimastreik soll auf die nächste Ebene gebracht werden. Laut «Blick» planen die Jugendlichen in der Schweiz den bisher grössten Streik. Dieser soll am 15. Mai 2020 stattfinden.