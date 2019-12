Klares Ja zu günstigeren Mieten und Schutz vor Diskriminierung

Bei der Initiative für bezahlbaren Wohnraum, die der Schweizer Mieterverband lanciert hat, wollen 63 Prozent der Befragten mit Ja oder eher Ja stimmen, 32 Prozent sind eher oder sicher dagegen. Wichtigstes Argument der Befürworter ist dabei, dass es sich beim Wohnen um ein Grundbedürfnis handelt, das bezahlbar sein soll, und die Initiative nur umsetze, was als Auftrag bereits in der Verfassung stehe. Aus Sicht der Gegner soll der Bund nicht in den Wohnungsmarkt eingreifen. Die Initiative verlangt unter anderem, dass mindestens 10 Prozent der neu gebauten Wohnungen gemeinnützig sein müssen.

Die Initiative hat grossen Rückhalt bei den Wählern der Grünen und der SP. Derzeit würde sie aber auch bei jenen der Mitteparteien eine Mehrheit finden. Der Anteil der Befragten, die sich noch nicht definitiv festgelegt haben, ist allerdings in dieser frühen Phase hoch. Ein Abstimmungskampf hat bislang kaum stattgefunden. Erfahrungsgemäss verlieren Initiativen oftmals deutlich an Rückhalt, je näher der Abstimmungstermin rückt. Sie nehmen wie im Fall der Wohnrauminitiative populäre Anliegen auf und haben dadurch zu Beginn viel Kredit.

Noch grösser ist der Vorsprung des Ja-Lagers derzeit bei der Erweiterung der Anti-Rassismus-Strafnorm. 65 Prozent der Befragten sind sicher oder eher dafür, dass in der Schweiz neu auch Diskriminierung wegen der sexuellen Orientierung strafbar sein soll. 32 Prozent wollen sicher oder eher mit Nein stimmen. Die Gesetzesreform wird von den Wählern aller grossen Parteien unterstützt – mit Ausnahme der Wähler der SVP.

Gut sechs Wochen vor der Abstimmung spricht deshalb viel für ein Ja. Auch weil sich ein grosser Teil der Befragten bereits klar festgelegt zu haben scheint. (ldc)