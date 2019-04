Kinder verlernen die Handschrift

Kinder schreiben zu langsam, unleserlich und haben viel zu oft Krämpfe – so lauten die alarmierenden Ergebnisse einer Befragung aus Deutschland unter 2000 Lehrern. Das Schreiben per Hand komme in den Klassen zu kurz. Diese Entwicklung beunruhigt auch Schweizer Pädagogen, wie die «Schweiz am Wochenende» berichtet. «Schülerinnen und Schüler können heute tatsächlich nicht mehr so lange am Stück schreiben wie noch vor zehn Jahren», sagt Beat Zemp, Präsident des Schweizer Lehrerverbandes.