Kinder sollen vor dem Kindergarten lernen

Einen Purzelbaum schlagen. Ein Dialektlied singen. Fangis spielen. Haben die Kinder in diesem Land ausreichend motorische, sprachliche und soziale Fähigkeiten? In der Regel wird das erst beim Kindergarteneintritt geprüft. In den ersten Lebensjahren hingegen entscheidet die familiäre Situation darüber, was und wie viel ein Kind lernt. Besucht es etwa eine Spielgruppe oder Kindertagesstätte, sind soziale Interaktionen garantiert. Wird es zu Hause in einem fremdsprachigen Umfeld betreut, sind sprachliche Defizite wahrscheinlicher.