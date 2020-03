Kantone gehen mit Testregimes unterschiedlich um

Das Bundesamt für Gesundheit stellte am Dienstag klar, dass dies weiterhin gilt. «Es ist derzeit unmöglich, alle Menschen, die sich möglicherweise angesteckt haben, zu testen», sagte der zuständige Abteilungsleiter Daniel Koch an der Medienkonferenz.

Viele Länder setzen inzwischen auf improvisierte Testzentren ausserhalb von Spitälern, um die Kapazitäten rasch auszubauen und gleichzeitig Notfallstationen und Praxen zu entlasten. Dort können auch aus dem Auto heraus Proben abgegeben werden. In der Schweiz fehlt derzeit eine nationale Strategie zum Aufbau solcher Zentren. Daniel Koch sagte gestern lediglich, die Kantone hätten bei ihren Testregimes Spielraum.

800 bis 1000 Tests pro Tag

Den nutzen nun erste Kantone, allerdings sehr unterschiedlich: Der Kanton Bern plant ab nächster Woche mit drei Testzentren bei Bern, Thun und Biel. Testen lassen können sich dort sowohl Autofahrer via einen Drive-in-Korridor, als auch Fussgänger. 800 bis 1000 Tests pro Tag und Zentrum sind das Ziel. Getestet werden sollen neu alle Personen, die Symptome aufweisen oder zu einer Risikogruppe gehören. Personen ohne Symptome, die nicht zu einer Risikogruppe gehören, werden nicht getestet. Gemäss einem Sprecher hat das System bereits das Interesse anderer Kantone geweckt.

Die beiden Basel setzen derweil auf ein anderes System: In Baselland öffnen am Mittwoch zwei sogenannte Abklärungszentren in Turnhallen in Lausen und Münchenstein. In Basel-Stadt besteht ein Zentrum für Erwachsene bereits in einer Kirche in der Nähe des Universitätsspitals. In diesen Zentren wird allerdings nur getestet, wer von seinem Hausarzt überwiesen wurde. Das Gleiche gilt in den beiden Basel für den Einsatz von mobilen Testteams bei Patienten, die ihr Zuhause nicht verlassen können.

Zürich wartet zu

Der Kanton Zürich hat derzeit weder Abklärungszentren, noch sind Testzentren im Aufbau. Wie ein Sprecher der Gesundheitsdirektion am Dienstag erklärte, wurde bislang auf neue Vorgaben des Bundes gewartet. Diese blieben dann allerdings aus. Deshalb warte Zürich momentan zu.