Junge an die Macht

In der Juso kritisierten sie die Mutterpartei als zu brav, jetzt wollen Mattea Meyer und Cédric Wermuth die Geschicke der SP selbst in die Hand nehmen. Gemeinsam kandidieren sie für das Präsidium. Noch liest sich ihr Programm schwammig. Klar ist aber: Sowohl Meyer als auch Wermuth politisieren dezidiert links – und so wollen sie auch ihre Partei führen.