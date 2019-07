«Ich würde die Patientin nicht mehr begleiten»

Sind Sie nach dem Urteilerleichtert oder enttäuscht?

Beides. Erleichtert in Bezug auf den Freispruch vom Tötungsvorwurf. Enttäuscht über die im Zusammenhang mit der Medikamentenabgabe ausgesprochene Verurteilung.

Eine überwiegende Mehrheit der Bevölkerung befürwortet die Selbstbestimmung am Lebensende. Haben Sie das gespürt während der letzten Jahre?

Es gab eine unglaubliche Solidarität, das hat mir auch immer die Kraft gegeben, trotz der Gegner meine Arbeit weiter zu machen. Auch jetzt ist die Solidarität derart gross, dass sehr viele Menschen, die ich nicht kenne, mir sogar angeboten haben, für meine Busse Geld zu sammeln. Ich habe insbesondere von Menschen, die mich kennen, und von meinen Patienten ­Blumensträusse und Briefe der Ermutigung erhalten. Ich werde von Hunderten von Menschen gebeten, nicht auf­zugeben und mich weiter für ihr Recht auf selbst gewähltes Sterben einzusetzen.

Kritiker werfen Ihnen Eigenmächtigkeit vor. Was sagen Sie dazu?

In der Freitodbegleitung hat Eigenmächtigkeit keinen Platz. Der Leidende bestimmt, ich höre zu, sichere ab und respektiere. Mein Ziel ist es immer, die Menschen so lange wie möglich im Leben zu halten, sie zu motivieren und ihnen wenn immer möglich zu helfen. Diese Hilfe hat sich nach meiner Überzeugung aber immer am aufgeklärten und wohlüberlegten Patientenentscheid zu orientieren. Professor Graf hat anlässlich seiner Be­fragung gesagt, dass es in der Medizin beziehungsweise Psychiatrie «normal» sei, dass ­Ärzte medikamentöse und andere Behandlungen ohne Zustimmung des Patienten durchführen würden. Dieser Aussage kann ich mich in keiner Weise anschliessen. Die Medizin soll dem Pa­tienten dienen und diesen nicht fremdbestimmen.

Sterbehilfe ist ein äusserst heikler Bereich. Sie berührt fundamentale Werte unserer Gesellschaft. Müsste es nicht allgemeingültige Regeln geben?

Wir haben wunderbare Regeln in Form der neuen Richtlinien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften von 2018. Als ich diese las, freute ich mich riesig, denn ich hätte sie genauso geschrieben. Mein Wunsch wäre es, dass diese nicht nur von der Ärzteverbindung FMH angenommen werden, sondern Gesetz werden. Dann hätten die Ärzte eine Richtlinie, an die sie sich halten könnten. Allenfalls werden dann mehr Hausärzte den Mut aufbringen, ihren Patienten auch bei diesem ganz besonderen Wunsch zu helfen.

Die Sterbebegleitung von psychisch Kranken bliebe aber dennoch problematisch, oder?

Da gibt es tatsächlich ein ganz grosses Problem, das sich auch in meinem Verfahren gezeigt hat. Psychiatrisch kranke Patienten sind in Bezug auf einen Todeswunsch sehr benachteiligt. Psychiater haben extrem Mühe, einen Todeswunsch als rationale Entscheidung zu akzeptieren. Für sie scheint ein Todeswunsch immer Zeichen einer Depression zu sein. Dabei verkennen Sie, dass eben dieser lang andauernde Sterbewunsch gemäss den neuen Richtlinien Voraussetzung für einen ärztlich begleiteten Suizid ist. Der Zirkelschluss wäre komplett, indem man dann für jede Freitodbegleitung, also auch bei Patienten mit rein somatischen Diagnosen, ein psychiatrisches Gutachten benötigen würde. Das Ergebnis wäre fatal, da sich die Psychiatrie auf diesem Wege eine Schrankenfunktion zuspielen würde, welche bei rein somatischen Diagnosen nicht gerechtfertigt ist.