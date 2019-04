Herber Dämpfer für die Windkraft

Der Landrat diskutierte mehr als eine Stunde lang alleine über den Windpark in Bilten. Am Schluss konnten die Gegner des Projektes «LinthWind» aufatmen: Der Landrat folgte mit 30 zu 24 Stimmen dem Antrag der Regierung und strich die Windenergiezonen in Bilten aus dem Richtplan. Die vorberatende Kommission hatte die Zone noch knapp befürwortet.

Gegen die Windenergiezone hatten vor allem SVP und CVP ziemlich geschlossen gestimmt. Die für die Mehrheit notwendigen weiteren Stimmen kamen aus fast allen andern Fraktionen. Für die Zone waren umgekehrt vor allem Grüne, SP, Grünliberale und BDP.

Die St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) will nördlich und südlich von Bilten total vier oder fünf Windturbinen aufstellen. In einer ersten Reaktion bedauert die SAK den Entscheid des Landrates. Man werde in den nächsten Wochen das weitere Vorgehen prüfen, hiess es.