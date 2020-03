«Gott, gahts dir eigentlich no!»

Es betrifft also auch junge Menschen. Interessieren sich auch Teenager plötzlich für die Kirche? Die Jugendlichen wissen, dass sie selber nicht unbedingt gefährdet sind. Trotzdem sind auch sie in einer schwierigen Situation. Manche sind unsicher, ob sie ihre Lehrstelle antreten können. Andere sind zuhause bei Eltern, die jetzt viel streiten. Und können dem nicht entkommen. Es sind alle in einer speziellen Situation. Deshalb melden sich auch ganz verschiedene Leute bei uns, nicht nur Senioren.

Wie helfen Sie diesen Menschen? Ganz praktisch: Ich zeige, wo sie sich seriös informieren können, also beim Bundesamt für Gesundheit die wichtigen Informationen finden. Oder auch konkrete Aufgaben können helfen. Die Konfirmanden in unserer Gemeinde habe ich zum Beispiel gebeten, dass sie älteren Personen Postkarten schreiben. Damit diese merken: Wir haben euch nicht vergessen.

Können Sie als Pfarrerin auch spirituell helfen? Wir versuchen, aktuell Wege zu finden, den Menschen auch in dieser Situation spirituelle Impulse zu geben. In der Kirche, die täglich offen ist, legen wir Gebete auf den Taufstein, in der Dorfzeitung publizieren wir Liturgien für zuhause. Und jeden Tag um 18 Uhr lassen wir die Kirchenglocken läuten und rufen die Leute auf, dann Kerzen anzuzünden, einen Moment still zu werden oder zu beten. Die Rückmeldungen waren durchwegs positiv. Das Geläut ist sonst manchmal umstritten in der Gesellschaft. Aber in dieser Zeit finden das die Leute wichtig. Es gibt ihnen ein Gefühl des Zusammenhalts.

Ist es normal, dass Leute gerade jetzt zur Seelsorge kommen, zu Gott finden? In Zeiten, in denen Vieles ungewiss ist, suchen die Leute nach Halt. Das ist normal. Es muss auch nicht Gott sein. Man kann sich an Texte halten, an Lieder, die einen im Leben begleitet haben. An kleine Rituale, die einem trotz allem wieder Normalität geben. Und dann kann eben auch das Gebet Halt geben. Dass man sich fragt: Wofür bin ich dankbar? Worüber will ich klagen?

Gibt es Menschen, die fragen, warum Gott solches Leid zulässt? Diese Frage gibt es immer wieder, in Krisenzeiten umso mehr. Man darf aber nicht versuchen, billig zu trösten. Ich würde nie jemandem sagen: Am Ende macht alles einen Sinn. Eine solche Behauptung hält der Erfahrung nicht stand. Viel wichtiger als Antworten zu geben, scheint mir sowieso, den Menschen die Möglichkeit zu geben, dass sie ihre Fragen stellen können. Das alleine wirkt schon befreiend. Dass sie auch offen klagen dürfen. Und auch schimpfen können: «Gott, gaht’s dir eigentlich no!»