Fürs Klima: Flugtickets werden mindestens 30 Franken teurer

Der Luzerner FDP-Ständerat Damian Müller sagte: «Schweizerinnen und Schweizer steigen doppelt so häufig in ein Flugzeug wie die Einwohnerinnen und Einwohnern unserer Nachbarländer.» Die Abgabe von 30 Franken auf Economy-Flüge werde die Nachfrage um 10 Prozent reduzieren, wie Prognosen der Bundesverwaltung zeigten. Weil ein Grossteil des Geldes an die Bevölkerung zurückfliesse, folgerte er: «Umweltfreundliches Verhalten wird finanziell belohnt.» Der Neuenburger SP-Ständerat Didier Berberat forderte, die Alternativen zum Flugzeug müssten auch attraktiver werden: «Wir müssen die Züge erschwinglicher machen.»

Wie günstig wollen Jugendliche fliegen?

Der Zürcher FDP-Ständerat Ruedi Noser gab zu bedenken, die Abgabe sei moderat: «Wenn wir die Flugticketabgabe mit der Klimajugend diskutieren, wird dieser Schritt als viel zu klein betrachtet.» Ob die Jugend wirklich höhere Flugpreise verlange, stellte der Thurgauer SVP-Ständerat Roland Eberle in Frage: «Wenn ich junge Leute am Flughafen frage, tönt es ganz anders.» Der Tessiner CVP-Ständerat Filippo Lombardi, Verwaltungsratspräsident des Flughafens Lugano, sprach sich für eine tiefere Abgabe aus, die sich an der Steuer in umliegenden Ländern orientiert. Sonst würden die Schweizer Passagiere einfach auf Flughäfen in Nachbarländern ausweichen.

Überraschend sprach sich der Ständerat mit 18 zu 16 Stimmen auch für eine Abgabe von 500 Franken auf Flüge von Privatjets aus. Den Antrag dazu hatte der parteilose Schaffhauser Ständerat Thomas Minder eingereicht, der in der SVP-Fraktion politisiert. Während Minder seinen Vorschlag ernst meinte, dürfte er damit nur eine Mehrheit gefunden haben, weil die Gegner des Gesetzes darin die Chance für ein Störmanöver sahen: Dem Antrag stimmten auch SVP-Ständeräte zu, die grundsätzlich gegen eine Flugticketabgabe sind. Bundesrätin Simonetta Sommaruga bat den Rat vergeblich um ein Nein, weil die Abgabe auf Flüge von Privatjets nicht ausgereift sei und die Angriffsfläche vergrössere.

Benzinstreit zwischen Stadt und Land

Weiter hat der Ständerat mit deutlichem Mehr beschlossen, dass Benzin und Diesel um bis zu 12 Rappen verteuert werden. Diese Klimaschutz-Massnahme war heftig umstritten. FDP-Ständerat Damian Müller setzte sich für eine Erhöhung um maximal 12 Rappen ein. Fällig würden die nur, falls die Schweiz ihre Klimaschutzziele nicht erreicht.

Der Bündner FDP-Vertreter Martin Schmid hingegen wollte die Grenze bei 10 Rappen ansetzen. Werde das Referendum ergriffen, seien die Chancen für das Gesetz besser, wenn Benzin nicht zu stark verteuert werde. «Es wird in der Abstimmung die Gesamtrechnung gemacht», sagte Schmid. Zusammen mit Aufschlägen für den Nationalstrassenfonds und Teuerungsausgleich «sind wir eher bei 18 Rappen». Das treffe besonders Leute im Berggebiet, die auf ein Auto angewiesen seien.