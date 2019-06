Frauenstreik-Plakat im Berner Stadtparlament: SVP-Hess in Rage

Ein Frauenstreik-Plakat am Rednerpult des Berner Stadtparlaments hat den SVP-Nationalrat und Stadtparlamentarier Erich Hess am Donnerstagabend in Rage gebracht. Er hängte das Plakat mehrfach ab, zum Verdruss der meisten übrigen Anwesenden.

Das Plakat war vor Beginn der Sitzung am Rednerpult angebracht worden. Sieben der acht Fraktionen wollten damit und mit weiteren Aktionen auf den Frauenstreik vom Freitag aufmerksam machen.

Die SVP-Fraktion – die ausschliesslich aus Männern besteht – hatte im Vorfeld einstimmig beschlossen, das Plakat zu tolerieren. «Es werden keine Störaktionen veranstaltet», heisst es in einem partei-internen Dokument , das der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorliegt.