FDP, SVP und CVP geht es um den Machterhalt

Bundesratswahlkampf können die Grünen noch nicht so richtig. Zu lange haben sie mit Ihrer Kandidatur gezögert. Zu naiv meinten sie, mit einer Einerkandidatur das Parlament zu einem Abnickergremium degradieren zu dürfen. Zu blauäugig sind sie in die Tessinerfalle getappt. Sie haben sich auf Ignazio Cassis eingeschossen, um dann mühsam zu erklären, dass es nicht um Cassis, sondern um die FDP gehe. So wird es trotz historischem Wahlsieg schwierig, einen Bundesrat zu erkämpfen.