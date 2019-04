Ex-Präsident der Zürcher SVP teilt gegen Partei aus

Die SVP habe in den letzten drei Jahren immer mehr verloren – in verschiedenen Kantonen. «Da kann man doch nicht sagen, die Zürcher Kantonalpartei sei schuld», so Langhart. Die SVP stehe in der ganzen Schweiz im Gegenwind und für die Themensetzung der Partei könne er nichts. «Die Selbst­bestimmungsinitiative, die den Auftakt für unseren Wahlkampf hätte sein sollen, ist kläglich gescheitert.»

Noch pointierter äusserte sich der Agronom und Biobauer aus Oberstammheim zum Stil seiner Partei: «Ich kann Ihnen sagen, diese Polemik und Aggressivität geht den SVPlern im Weinland immer mehr auf den Wecker.» Er sei für eine etwas andere SVP eingestanden, eine die konstruktiv mitarbeite und nicht nur provoziere. Schliesslich würden unterdessen viele merken, dass die Polemik sich abgenützt habe.

«Gegen Politstil zur Wehr setzen»

Auch die Polemik in Sachen Klimapolitik verstehe er nicht, sagte Langhart und kritisierte in diesem Zusammenhang insbesondere Roger Köppel. Für Köppel sind das grösste Problem die linken Lehrer, die ihre Schüler instrumentalisieren. «Man kann doch nicht alle, die sich Sorgen wegen des Klimas machen, in die gleiche Ecke stellen», so der Ex-Präsident der Zürcher SVP. Diese Sorge sei in der SVP durchaus auch vorhanden. «Wir Bauern haben letztes Jahr erlebt, wie es ist, wenn es einen Sommer lang nicht regnet.»

Es bringe keine Lösungen, andere anzugreifen und fertigzumachen, ist Langhart überzeugt. «Wenn nötig, werde ich mich gegen diesen Politstil zur Wehr setzen.» Auch gegen die einflussreichen Leute, die in der SVP das Sagen hätten. Ein Austritt aus der SVP ist für den Kantonsrat trotz aller Querelen kein Thema.