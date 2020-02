«Es tauchen absurdeste Theorien auf»

Sabine Simkhovitch-Dreyfus, Vizepräsidentin der SIG, schreibt im Vorwort des Berichts vom «Judenhass als Chamäleon»: «Der Antisemitismus und seine fortwährende Anpassung an aktuelle Bedingungen und Diskurse in Gesellschaft und Politik.» Antijüdische Verschwörungstheorien würden sich seit dem 19. Jahrhundert grosser Beliebtheit erfreuen, sagt Rickenbacher (lesen Sie im Interview mit einem Historiker mehr über den neuen Judenhass in Europa).

9/11 als Wendepunkt

Nach den 9/11-Anschlägen erhielten die Verschwörungstheorien gemäss Rickenbacher Aufwind. Vor allem durch die Truthers – die sogenannte Wahrheitsbewegung zum 11. September –, die jüdische Drahtzieher hinter dem Anschlag vermuten. Attentäter nahmen in ihren Manifesten Bezug auf die Replacement Theory. «Spätere Attentäter können fortan auf Vorbilder zurückgreifen», sagt Rickenbacher.