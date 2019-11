«Es braucht nun auch ein Signal der anderen Parteien»

Haben Sie schon geeignete Kandidaten im Blick?

Viele! Wir sind schon heute in vielen Kantonen in der Exekutive präsent – im Gegensatz etwa zu den Grünliberalen.

Regula Rytz, Parteipraesidentin Grüne, posiert an der Delegiertenversammlung der Grünen in Bern neben einer «Papp-Regula». Bild: Keystone/Peter Klaunzer

Haben Sie einen Zeitplan?

Definitiv können wir erst entscheiden, wenn die verschiedenen Ständeratswahlen vorbei sind. Erst dann wissen wir, wie stark wir tatsächlich im Parlament sind. Von Beginn weg haben wir gesagt, dass es sehr schwierig werden dürfte, bereits am 11. Dezember einen Grünen Bundesrat zu wählen – es gibt keine Vakanz, jemand müsste einen Sitz abgeben. Ich sage schon lange, dass das taktische Austauschen von Bundesräten während einer Legislatur – wie bei den Rücktritten von Doris Leuthard und Johann Schneider-Ammann – endlich aufhören muss. Damit nimmt man den Menschen die letzte Möglichkeit, mit ihrem Wahlzettel Einfluss auf die Zusammensetzung der Regierung zu nehmen.

Wie wollen Sie Bundesräten den Zeitpunkt Ihres Rücktritts vorschreiben?

Das kann auf informeller Ebene geschehen oder per Gesetz. Natürlich: Wenn jemand krank ist, dann darf er jederzeit zurücktreten. Aber ansonsten muss es in Zukunft so sein, dass Bundesräte, die für vier Jahre gewählt sind, tatsächlich auch vier Jahre im Amt bleiben.

Sie spielen jetzt in einer Liga mit der CVP und der FDP, haben Sie während der Delegiertenversammlung gesagt. Das sind zwei Volksparteien. Die Grünen haben bis heute eher einen Bewegungscharakter – wie soll sich die Partei jetzt entwickeln?

Wir sind eine Volkspartei – einfach eine mit Bewegungscharakter. Wir sind in ganz vielen Kantonen vertreten, in allen Sprachregionen und in völlig unterschiedlichen Lebenswelten. Aus der Stadt, vom Land, eine enorme Breite. Das macht uns schon lange zur Volkspartei.