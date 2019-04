Erdogans Chefideologe von ­Luzerner Pfarrei ausgeladen

Liberale Türken in der Schweiz schüttelten nur den Kopf über den geplanten Auftritt von Abdurrahman Dilipak: Die türkische Eyüp-Moschee in Reussbühl LU hatte den bekannten Islamisten, Kolumnisten und Vordenker Erdogans für Samstag ins katholische Pfarreizentrum St.Maria in Ebikon LU eingeladen.