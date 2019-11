Er sitzt im Gefängnis – und hat Todesangst vor seiner Ausschaffung

Es ist früh an einem Freitagmorgen im September, als Tara die Whatsapp-Nachricht von ihrem Freund bekommt. «Guten Morgen. Wie gehts dir? Ich habe ein Problem, ich kann dir nicht sagen, was. Mach dir keine Sorgen. Ich melde mich später.» Sie ruft sofort an, er drückt den Anruf weg. Dann ist das Handy nicht mehr erreichbar.