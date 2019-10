Er müsste zurücktreten – nun will er die Spielregeln ändern

Die Bestimmung wird als «Lex Rime» angesehen, denn der Holzunternehmer aus Bulle FR ist bei den Mitgliedern des Verbands aus politischen Gründen umstritten, zumal er mit dem Direktor Hans-Ulrich Bigler (FDP) ein pointiert rechtsbürgerliches Duo abgibt. Die Basis indessen reicht bis weit ins CVP-Lager hinein, manche wünschen sich eine politisch offenere und progressivere Verbandsspitze. Zudem gibt es Mitglieder, die nach bald zehn Jahren SVP-Vertretung mit Bruno Zuppiger und Jean-François Rime einen parteipolitischen Wechsel wünschen.

Doch Rime will diese «Kündigung» nicht hinnehmen. An der nächsten Sitzung der Gewerbekammer – des Verbandsparlaments – am kommenden Mittwoch beantragt der Vorstand, die eben erst eingeführte Amtszeitbeschränkung wieder aufzuheben. Dies berichtet die NZZ.

Freisinnige Doppelbesetzung?

Der Vorstand, der aus Rime, zwei Vizepräsidenten sowie zwölf Vorstandsmitgliedern besteht, begründet dies in seinem Schreiben an die Mitglieder, das der Tamedia-Redaktion vorliegt, in erster Linie politisch: Müsste Rime zurücktreten, würde das Präsidium «aus heutiger Sicht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit» freisinnig besetzt, womit Präsidium und Direktorium in freisinniger Hand wären. Es stelle sich die Frage, ob das für die politische Schlagkraft des Verbands wünschbar wäre. Tatsächlich ist der Gewerbeverband einflussreicher, wenn Direktor und Präsident im Bundesparlament gleich in zwei bürgerlichen Fraktionen einsitzen. Allerdings: Warum glaubt der Vorstand, dass der Nachfolger von Rime zwingend ein Freisinniger wäre?

«Das ist keineswegs sicher», sagt der Schwyzer Bierbraumeister Alois Gmür (CVP). Es gebe mehrere valable Unternehmer im eidgenössischen Parlament, die als Präsident infrage kämen. Er nennt den Aargauer Müllerei-Techniker Hansjörg Knecht (SVP) oder den Anwalt Fabio Regazzi (CVP). Klar ist, dass es eine Unternehmerpersönlichkeit mit Sitz im eidgenössischen Parlament sein soll. Doch selbst eine freisinnige Doppelspitze wäre nicht schlimm, sagt Gmür. «Im Vorstand meint man, nur Rime könne Präsident sein. Das gibt es doch nicht, diese Alternativlosigkeit, in einem der einflussreichsten Verbände in der Schweiz.» Alois Gmür selber interessiere sich nicht für das Amt, wie er sagt.

Pointiert rechtsbürgerliches Duo: SGV-Direktor Bigler (r.), Präsident Rime. Foto: Keystone

Eine künftige FDP-Vetretung an der Verbandsspitze liegt aus einem Grund tatsächlich nahe: Daniela Schneeberger, FDP-Nationalrätin aus Baselland, wäre als Vizepräsidentin des SGV in einer Art Poleposition, wenn sie kandidieren würde. Der zweite Vizepräsident, der Waadtländer André Berdoz, sitzt nicht im eidgenössischen Parlament und kommt daher weniger infrage. Auch Peter Schilliger, Sanitärtechniker und FDP-Nationalrat aus dem Kanton Luzern, wird von mehreren Verbandsmitgliedern als möglicher Nachfolger von Rime genannt. Es gibt allerdings auch Begehrlichkeiten seitens der CVP: Seit Markus Kündig 1991 zurückgetreten ist, hat die Partei keinen SGV-Präsidenten mehr gestellt.