Einer muss gehen

Es ist ein Verdikt, wie es kaum je ein Schweizer Magistrat über sich ergehen lassen musste: Seine Aufsicht wirft Bundesanwalt Michael Lauber Lügen und erhebliche Verletzungen seiner Amtspflichten vor – in selten scharfen Worten.

Lauber habe nicht nur «wissentlich und willentlich» falsche Angaben über seine Geheimtreffen mit Fifa-Chef Gianni Infantino gemacht, sondern auch das deswegen gegen ihn geführte Disziplinarverfahren behindert, konstatiert die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA). Lauber habe ihr auch die Einsicht in Protokolle verweigert. Der Bundesanwalt – so schliesst die AB-BA – stelle seine Person über sein Amt und nehme den Schaden für seine Behörde und deren Strafverfahren in Kauf.