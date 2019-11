Ein letzter Gang durch das Kernkraftwerk

Die Situation gemahnt an einen Securitycheck am Flughafen. Die Tasche aufs Band legen, und man zwängt sich durch einen dieser Kontrollbögen. Alles in Ordnung, das Gepiepse bleibt aus. Dann steht man drin im Kernkraftwerk Mühleberg. Was passieren kann in so einem Koloss, ist bekannt. Schlechte und gute Hollywoodfilme wurden darüber abgedreht, Bücher geschrieben. Fiktion meist, doch ab und an holt die Realität uns ein. Fukushima, Tschernobyl – und ja, auch ein wenig Mühleberg selbst – zeugen davon.