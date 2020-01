«Ein grosses Problem des Jura ist seine Isolation»

In Moutier trugen im August 2019 4000 Manifestanten nach derAnnullierung einer Abstimmung die Demokratie in einem Sarg zu Grabe. Herr Crevoisier, was ist das für eine emotionale Inszenierung?

Die Separatisten führen seit den 1960er-Jahren solche Umzüge und symbolische Aktionen durch. Sie vermitteln ihre Botschaft gerne mit direkten, wirkungsvollen Bildern. Das Foto des Begräbniszugs ist deshalb nicht zufällig breit beachtet worden. Das Bild beeindruckt, weil es auf eine unverschämte Art die Verletztheit der Manifestanten aufzeigt: Sie glauben, dass ihnen der knappe Abstimmungssieg von 2017 geraubt worden ist.