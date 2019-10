Ein Rektor reizt seine Position für den Wahlkampf aus

Kandidatinnen und Kandidaten der FDP St.Gallen touren momentan durch die Ostschweiz. An verschiedenen Orten laden sie zum Thema «Was sind die Gefahren des Internets für unsere Kinder?» ein, so auch an der «Kanti am Brühl» in St.Gallen. Politische Veranstaltungen sind in den öffentlichen Schulen des Kantons laut Verordnung nicht verboten. Sie liegen im Ermessen der Schulleitung. Im Falle der Kantonsschule am Brühl war es an Rektor Mathias Gabathuler, diesen Anlass zu genehmigen oder abzulehnen. Er hat den Saal der FDP zur Verfügung gestellt – und damit auch seinen eigenen Auftritt bewilligt. Denn Gabathuler ist Nationalratskandidat der FDP und hat den Abend mitgestaltet.