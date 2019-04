Ein Impfzwang wäre verheerend

Die Fieberkurve der politischen Reaktion auf die grassierenden Masernerkrankungen zeigt steil nach oben. Drei deutsche Bundesländer führen jetzt den Impfzwang für Kita-Kinder ein. Gesundheitsminister Jens Spahn will nach dem Vorbild von Italien und Frankreich schon im Mai ein deutschlandweites Impfpflicht-Gesetz vorlegen. Und die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles drückt aus, was viele denken: «Die individuelle Freiheit hat ihre Grenzen dort, wo sie die Gesundheit vieler anderer gefährdet.» Aber: Was so logisch tönt, ist zu kurz gedacht. Und wahrscheinlich kontraproduktiv.