Economiesuisse läuft bei Simonetta Sommaruga auf

Die Besonderheit existiert seit 2008 und besteht aus zwei Elementen: der CO 2 -Lenkungsabgabe auf fossilen Brennstoffen und sogenannten Zielvereinbarungen. Die Idee dahinter: Nicht alle müssen diese Abgabe entrichten. Energieintensive Unternehmen können sich davon befreien lassen. Im Gegenzug müssen sie sich aber verpflichten, ihren CO 2 -Ausstoss zu senken. Derzeit gibt es rund 1100 solcher Zielvereinbarungen. Die betreffenden Unternehmen haben 2017 mit den Massnahmen, die sie seit 2013 umsetzen, ihre Emissionen um 0,23 Millionen Tonnen reduziert. Zur Einordnung: In der Schweiz belief sich der gesamte CO 2 -Ausstoss 2017 auf rund 47 Millionen Tonnen.

Klimaschutz, global gedacht

Economiesuisse hält das Modell für erfolgreich. Als Beleg dient dem Verband die Statistik. Der Industriesektor hat – anders als etwa der Verkehr – sein CO 2 -Reduktionsziel von minus 15 Prozent bis 2020 gegenüber 1990 bereits erreicht. «Aus diesem Grund und weil die Eindämmung des Klimawandels internationale Koordination erfordert, empfehlen wir den Export dieses Modells», sagt Geschäftsleitungsmitglied Kurt Lanz. Setze sich das Modell international durch, liessen sich weltweit deutlich mehr CO 2 -Einsparungen als heute erzielen.

SP-Magistratin Sommaruga indes ist gemäss Informationen dieser Redaktion auf die Exportidee nicht eingegangen, als sie unlängst Economiesuisse-Direktorin Monika Rühl empfangen hat. Weder der Verband noch Sommarugas Departement, das Uvek, wollen sich zum Inhalt des Gesprächs äussern.

Von ungefähr dürfte Sommarugas Zurückhaltung nicht kommen. Der Gesamtbundesrat verspricht sich von den Zielvereinbarungen in Zukunft nur noch halb so viel CO 2 -Wirkung, weil das Potenzial der wirtschaftlichen Massnahmen, das sich mit diesem Instrument erschliessen lasse, in der Schweiz weitgehend ausgeschöpft sei. Hinzu kommt: Nur 20 bis 40 Prozent der Einsparungen sind einer Studie des Bundesamts für Energie zufolge eine direkte Folge der Zielvereinbarungen. Einen Teil der Massnahmen, so das Fazit, hätten die Firmen ohnehin umgesetzt.

Trotz Kontrollen keine Verfehlungen bekannt