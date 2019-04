Diese Zürcher Professorin sieht den Waffenbesitz als Menschenrecht

Nicht dass Locke damals schon eine Ahnung gehabt hätte von der Wirkung halb automatischer Waffen. Locke ging es um die Verteidigung indivi­dueller Freiheitsrechte angesichts der entstehenden Nationalstaaten. Baer Hill sieht den individuellen Waffenbesitz als Teil dieser Menschenrechte.

Das wird man drei Wochen nach dem Massaker in den beiden Moscheen im neuseeländischen Christchurch nicht auf Anhieb verstehen. Aber man wird erst mal neugierig sein auf diese kreativ abweichende Meinung im Universitätsbetrieb, wo der britische Konservative Niall Ferguson einen immer stärkeren Druck des linksliberalen Mainstreams konstatiert.

Warnung vor Totalitarismus

Die Thurgauerin will nur schriftlich «interviewt» werden und dann das Gut zum Druck selber geben. Sie misstraue dem Tamedia-Verlag, dessen Medien es bisher nicht fertiggebracht hätten, einen Beitrag zu veröffentlichen, der das Prädikat «unvoreingenommen» auch nur halbwegs verdiene, sagt sie auf Anfrage. Es werde konsequent verschwiegen, dass die islamistischen Anschläge in Frankreich und Dänemark nicht mit halb automatischen Waffen, sondern mit vollautomatischen Waffen ausgeführt wurden, illegal importiert aus dem ehemaligen Ostblock.

Baer Hill forscht seit dem Fall der Mauer über die Wurzeln des Totalitarismus. Als Vaclav Havel 1990 in Rüschlikon mit dem Freiheitspreis geehrt wurde und Dürrenmatt seine legendäre Rede über die Schweiz als selbst verwaltetes Gefängnis hielt, stand die heute 52-Jährige am Beginn ihrer akademischen Karriere. Sie spezialisierte sich auf Osteuropa und den Totalitarismus mit Forschungsaufenthalten in Budapest, Minsk, Bratislava, St. Petersburg und den USA. Ihre Monografien sind den Helden im Kampf gegen den sowjetischen Totalitarismus gewidmet: Alexander Dubcek, der politischen Ikone im Prager Frühling, der nach dem Einmarsch der Sowjets vom Ministerpräsidenten zum Forstauf­seher degradiert wurde. Mit einem Seminar über Hannah Arendt warnt sie aktuell Zürcher Studierende vor dem Totalitarismus.

Schutz vor übergriffigem Staat

Aber nun die schärfere Kontrolle halb automatischer Waffen in der Schweiz gleich in diesem Zusammenhang sehen? Erwerb und Besitz dieser Waffen als Menschenrecht gegen einen übergriffigen Staat? Der Zürcher Philosoph Georg Kohler, der schon ein Vorwort für Baer Hill schrieb, hält dies für einen Trugschluss. Das uneingeschränkte Recht auf Waffenbesitz hält er einzig in einer Umwelt für gegeben, in der kein funktionierender Rechtsfrieden die Bürger schützt. Davon scheint die Schweiz doch ein gutes Stück entfernt zu sein.