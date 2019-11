Die neuen besten Freunde der Schweiz

Sven Giegold ist neu stellvertretender Vorsitzender der Delegation im EU-Parlament, die sich mit den Beziehungen zur Schweiz befasst und im neuen Parlament an Gewicht gewonnen hat. Die Beschwichtigung betreffend die Pläne des Grünen war beim Kennenlerntreffen mit dem Botschafter mit Blick auf die neue Aufgabe willkommen, denn bisher kennt man den Gründer von Attac Deutschland als unerbittlichen Kämpfer gegen das Bankgeheimnis und gegen Steueroasen. Und da geriet in der Vergangenheit öfter auch die Schweiz ins Visier.

«Stillstand hilft ja niemandem wirklich»

Und nun der Grünen-Politiker als neuer bester Freund der Schweiz? «Wir Grünen haben im Binnenmarkt- und im Auswärtigen Ausschuss schon länger Zweifel geäussert, ob die Verhandlungsstrategie der EU-Kommission beim Rahmenabkommen von Weisheit geprägt ist», sagt Giegold. Der Stillstand helfe ja niemandem wirklich. Und die Sanktion mit dem Entzug der Börsenäquivalenz sei die falsche Sprache in einem solchen Konflikt.

Er könne verstehen, dass die Schweiz als kleines und offenes Land ein Interesse habe, Leute am unteren Ende des Lohnniveaus zu schützen, sagt Sven Giegold. Die Schweiz habe vielen Menschen Zugang zu ihrem Arbeitsmarkt gewährt. Das bringe neben Vorteilen natürlich auch Lasten.

«Ich will dazu beitragen, dass die EU und die Schweiz wieder zu dem Verhältnis kommen, das eigentlich angemessen ist.»Sven Giegold, deutscher EU-Abgeordneter der Grünen

Der EU-Abgeordnete findet jedenfalls, dass die EU beim Lohnschutz auf die Schweiz zugehen könnte. Im Gegenzug könnte Brüssel zum Beispiel fordern, dass die Schweiz die fünfte Geldwäscherei-Richtlinie der EU übernimmt, sagt Giegold: «Gerade weil man weiss, dass die Schweiz direktdemokratisch organisiert ist, muss man einen Ausgleich der Interessen finden.»

Was will Sven Giegold konkret in der Schweiz-Delegation erreichen? «Ich will dazu beitragen, dass die EU und die Schweiz wieder zu dem Verhältnis kommen, das eigentlich angemessen ist.» Nämlich eines, das nicht nach jahrelangen aggressiven Verhandlungen eskaliere und am Ende sogar in Sanktionen münde. Sven Giegold will zurück zu einem Verhältnis, in dem die EU und die Schweiz gemeinsam am europäischen Haus weiterbauen.