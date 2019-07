Die mächtigsten Frauen in Bern

Bern Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die mächtigste Parlamentarierin im Land? Es ist die grünliberale Tiana Angelina Moser. Die Zürcher Nationalrätin ist Fraktionschefin und Mitglied der Parteileitung. Sie sitzt in zwei Kommissionen, kommt bei Kollegen gut an und hat eine anschauliche Medienpräsenz.