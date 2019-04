Die grüne Welle bricht am Gotthard

Die SP wiederum kann ihre heute 13 Grossratsmandate auf 14 Sitze auszubauen. Die CVP behält ihre 17 Sitze. Auch die Grünen stagnieren im Tessin, sie bleiben auf sechs Sitzen. Die Grünliberalen verpassen wie schon 2015 die Wahl ins Kantonsparlament.

Die Gruppierung Montagna Viva, die 2015 mit Germano Mattei in den Rat einzog, muss diesen wieder verlassen. Mattei muss seinen Platz der zum ersten Mal angetretenen Gruppierung «Più donne» (Mehr Frauen) überlassen, die auf knapp 2 Prozent Wähleranteil kommt und damit zwei Sitze erobert. Ebenfalls neu im Parlament ist die Partito Comunista, die einen Sitz im Parlament holt.

Zugelegt hat auch die SVP, die von 5 auf 6 Sitze ausbaut. Die Bewegung «Movimento per il socialismo» (MPS) gewinnt ebenfalls einen Sitz und hat damit neu deren drei.

Lega im Staatsrat am stärksten

Bei den bereits am Sonntag ausgewerteten Staatsratswahlen - im Tessin werden das Parlament und auch die Regierung im Proporz gewählt und der Urnengang fand am Wochenende statt - überholte dagegen die gemeinsame Liste von Lega und SVP die FDP. In die Parlamentswahl gingen die beiden Parteien mit getrennten Listen.

Die politische Zusammensetzung des Staatsrates änderte sich am Sonntag nicht. Die Lega hält zwei Sitze und die FDP, die CVP und die SP je einen. Allerdings musste CVP-Vertreter Paolo Beltraminelli seinem Listenkollegen Raffaele De Rosa seinen Sitz überlassen.