«Die aktuelle Situation erfordert diese besondere Massnahme»

Es gab verhaltene Kritik aus den Kantonen bezüglich Informationsfluss zwischen Bund und Kantonen. Was lief da nicht gut?

Es gab teilweise Probleme bei der zeitgerechten Informationsübermittlung und unterschiedliche Erwartungshaltungen. Das ist bereinigt. Die Kantonsärztinnen und Kantonsärzte sowie die zuständigen Personen beim Bundesamt für Gesundheit tauschen sich inzwischen praktisch täglich aus. Das hat stark zur Verbesserung beigetragen.

Was war das Problem? Haben die Kantonsärzte aus den Medien erfahren, was Sache ist?

Nein, so drastisch würde ich es nicht sagen. Ich selbst war stets sehr gut informiert, ich habe auch einen direkten Draht zum Bundesamt für Gesundheit und zum Bundesrat selbst. Das hilft enorm.

Was läuft nun in den nächsten Stunden?

Wir analysieren die Situation weiter in allen Kantonen. Der Bund macht dasselbe. Es braucht nun einen breiten Blick über das Ganze, um immer wieder beurteilen zu können, ob die getroffenen Massnahmen noch aktuell sind oder ob es Anpassungen braucht.