Die Schweiz spannt Deutschland die Lehrer aus

Noch nie musste er den Pass zücken. Wenn Heiko Vollmer zu Hause im deutschen Weil am Rhein losradelt und 30 Minuten später vor dem Basler Schulhaus steht, in dem er arbeitet, nimmt er die Landesgrenze gar nicht wahr. Vorbei am Töggelikasten – das Wort musste er erst lernen –, und schon ist er Herr Vollmer, der Lehrer. «Guten Morgen!»