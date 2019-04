Die Schweiz ist schier atemberaubend naiv

Es gibt Dinge, die ändern sich ohne Unterlass. China zum Beispiel. Undes gibt Dinge, die verharren auf ewig im Gestern. Unser Bild von China etwa, das vielen Europäern seit Jahrzehnten vor allem durch ihre Faulheit, ihre Blindheit und ihren Opportunismus diktiert wird. Im Falle der Schweiz ist diese Schlafwandlerei erstaunlich lange erstaunlich gut gegangen: Was hat man verdient! Und doch gibt es in der Geschichte Momente, in denen eine solche Diskrepanz zwischen Bild und Wirklichkeit mit einem Mal fatale Folgen zeitigen kann: Jetzt ist ein solcher Moment.