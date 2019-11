«Die Polizeidichte in der Schweiz ist bescheiden»

Es liege nun an den kantonalen Korps, gegenüber der Politik klar zu begründen, welche Bedürfnisse für mehr Personal vorlägen. Die Situation sei nicht für alle Polizeikorps gleich. So sehe sich die Berner Polizei in der Bundesstadt immer wieder mit politischen Demonstrationen konfrontiert, die polizeilich begleitet werden müssten. Auf dem Land komme dies kaum vor.

Mehr Schweizer Polizisten oder doch nicht? Ein erstes Fazit aus dem laufenden Stresstest in den Kantonen wollen die Verantwortlichen unter Hans-Jürg Käser am Mittwoch ziehen. Er wird dann einen Schlussbericht mit Empfehlungen an die Politik verfassen. Diese werden nicht nur die Polizei betreffen, sondern auch den Bevölkerungsschutz, die Armee und die Krisenkommunikation. Der Bericht von Käser wird im Frühling an den Bundesrat und die Konferenz der Kantonalen Polizeidirektoren verschickt.

Der frühere Berner Polizeidirektor und heutige Übungsleiter: Hans-Jürg Käser im Gespräch 2018, als er als Berner Regierungsrat abtrat. Foto: Beat Mathys