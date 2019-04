Die Mehrheit der Kantone federt die Steuervorlage sozial ab

Eine Studie des Bundes zeigt jedoch, dass die Staatskassen mit der Steuervorlage nicht etwa leerer, sondern dank Firmenzuzügen und höherem Wirtschaftswachstum sogar voller werden dürften. Im mittleren Szenario steigen die Einnahmen über alle Staatsbereiche hinweg um 1,5 Milliarden Franken. Rytz hält das für illusorisch: «Andere Länder werden ihre Steuern ebenfalls senken, die Schweiz wird an Steuersubstanz verlieren.»

Gemeinden «sehr zufrieden»

Der Gemeindeverband teilt diese Kritik nicht. «Wir sind sehr zufrieden», sagt Präsident Hannes Germann. Der Schaffhauser SVP-Ständerat hat einen Brief an die Mitglieder geschrieben, in dem er die AHV-Steuer-Vorlage als «Pluspunkt für die Gemeinden» preist. Es sei ihm ein grosses Anliegen, dass sich die Behörden «aktiv für ein Ja einsetzen».

2017 warnten viele Gemeinden vor Löchern in den Kassen und trugen zum Scheitern der USR III bei, welche Germann unterstützt hatte. Die neue Steuervorlage enthält nun eine Klausel, wonach die Gemeinden bei der Umsetzung zu berücksichtigen sind. Das geschieht in beinahe allen Kantonen, wie die Liste der Finanzdirektorenkonferenz ebenfalls zeigt. Es zeichne sich ein sehr positives Bild ab, sagt Germann. «Es hat sich gelohnt, in eine zweite Runde zu gehen. Im Nachhinein bin ich froh, dass die USR III nicht durchgekommen ist.»